柯瑞病癒歸隊手感冰冷！勇士慘敗雷霆 SGA砍28分率隊奪3連勝

（記者許皓庭／綜合報導）睽違多場病假後，金州勇士明星後衛「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）終於在今（12）日作客奧克拉荷馬雷霆之戰復出，但狀況明顯未回穩。整場比賽他13投僅中4球、僅拿下11分，手感冰冷，全場命中率不到三成。反觀雷霆當家球星吉爾吉斯－亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）火力全開，攻下28分、11助攻、5籃板、3抄截，率隊以126比102大勝，勇士再吞24分慘敗。

圖／雷霆球星吉爾吉斯－亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）火力全開，攻下28分、11助攻、5籃板、3抄截，率隊以126比102大勝，勇士再吞24分慘敗。（翻攝 OKC THUNDER X）

勇士近期狀況起伏不定，此役是他們展開客場6連戰的首戰，對手又是氣勢正旺的衛冕軍雷霆。原先球迷寄望柯瑞歸隊能為球隊注入信心，但他從開場起就顯得手感生疏，幾次外線嘗試都彈出籃框，反而讓雷霆趁勢拉開比分。

比賽首節，雷霆靠SGA持續突破得分與組織串聯，加上內線長人霍姆格倫（Chet Holmgren）協助防守與補籃，開局便以34比25領先。次節雷霆全隊火力平均，外線手感加溫，半場結束時已將比分擴大至63比44。

下半場勇士仍找不到節奏，柯瑞雖試圖帶動進攻，但多次傳導遭截斷，外線出手命中率低迷。反觀雷霆進攻效率極高，SGA與霍姆格倫聯手發揮，內外線全面開花，一度將領先擴大超過30分。比賽後段，勇士替補雖短暫追分，仍無力挽回頹勢，最終雷霆以24分之差輕鬆收下勝利。

此戰雷霆全隊有五人得分達雙位數，整體命中率高達50.6%。SGA不僅火力兇猛，更多次在防守端製造抄截與快攻，展現頂級攻防一體的明星風範。霍姆格倫攻下23分、11籃板雙十成績，兩人聯手成為勝負關鍵。

勇士方面，除了柯瑞僅拿11分外，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）貢獻12分、3籃板、3抄截，庫明加（Jonathan Kuminga）則拿下全隊最高的13分，但仍難抵雷霆猛烈攻勢。更令人意外的是，柯瑞在比賽中因一次防守動作遭判生涯首次惡性犯規，狀況顯得相當不理想。

這場敗戰是勇士近3場比賽中第2次輸分超過20分，前一次是8日面對丹佛金塊時慘輸25分。勇士近況陷入低潮，防守端輪轉緩慢、進攻端失誤頻繁，即使主將回歸也未能改善戰況。

雷霆主帥威爾斯（Mark Daigneault）賽後表示，SGA的穩定表現讓球隊保持節奏，「他讓全隊在攻防轉換中都充滿信心」。而勇士教頭柯爾（Steve Kerr）則坦言，柯瑞剛復出尚未調整完全，「他的狀態會隨著比賽恢復，但我們必須在防守端更專注。」

