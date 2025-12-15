柯瑞48分做白工 勇士2連敗

柯瑞(背號30)全場投進12顆三分球飆48分，勇士仍以131比136敗給拓荒者。 (路透)

本報綜合報導

NBA勇士昨客場挑戰拓荒者，儘管柯瑞全場轟下48分，但球隊仍以131比136輸球，吞下2連敗，賽後勇士戰績來到13勝14敗，勝率跌破5成大關。

現年37歲的柯瑞，前役傷癒歸隊對上灰狼，單場狂砍39分，昨天維持好手感，全場26投16中，其中三分球19投12中，拿下48分。此為柯瑞生涯第5次單場砍進12顆三分球，為聯盟史上最多。

昨天一開賽，兩隊外線發威，雙方都用三分球互轟。勇士隊上半場打完以62比61，1分領先拓荒者。

下半場第3節開始，勇士失誤頻頻，更讓拓荒者趁勢追分。關鍵時刻柯瑞挺住，連續狂轟三分球，小幅度拉開領先優勢。

末節，柯瑞手感仍保持火燙，連拿10分後，一度將領先擴大至10分，但拓荒者反擊也來得很快，打出一波12比0的反超。

柯瑞雖表現神勇，但體能還是透支，甚至有一次上籃放槍，最後被對手包夾出現失誤，也讓拓荒者帶走勝利。

除了柯瑞，其他隊友表現平平，雖然先發5人都拿下超過雙位數的分數，團隊整體命中率及三分球命中率都在5成以上，不敵拓荒者多點開花，葛蘭特及夏普雙雙攻下35分，阿夫迪賈則繳出26分、8助攻和7籃板的全能表現，最終勇士就以131比136落敗，也讓柯瑞做白工。