柯稱寫臉書「製造麻煩」！陳佩琪不聽勸再寫

▲柯文哲昨稱寫臉書「製造麻煩」，陳佩琪不聽勸今日再發文，更罕見貼出父子同框照。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲昨日稱要把妻子陳佩琪帶出門，免得又寫臉書製造麻煩，陳佩琪今（18）日又發文，罕見曬出父子照，更稱不論白天行程跑多晚， 晚上半夜照樣爬起來寫，以後就改半夜發臉書， 並質疑北檢「請問『扁帽工廠』、『小英商號』和『賴桑小舖』這些公司金錢的來龍去脈，您們都查清楚了嗎？」

對於柯文哲稱要將陳佩琪帶出門，免得免得又寫臉書製造麻煩，未料陳佩琪今日下午又再度發文，稱不論白天行程跑多晚， 晚上半夜照樣爬起來寫，以後就改半夜發臉書，而寫過這麼多對官司的疑問，昨天受訪時說到心中的憾事，就是寫再多、再怎麼問，也根本沒人理她。

廣告 廣告

陳佩琪說，過去一年來，柯文哲的人權和尊嚴像螻蟻般的輕賤著，羈押、延押，抗告一再駁回，強調自己先生當過25年的重症科醫師、8年的首都市長、5年的在野黨主席，也選過總統得了369萬票，在外面隨時小草簇擁追隨，但這樣的他不知為何， 人權在司法人的眼中卻是個屁。

陳佩琪說，自己曾很嚴肅地問過柯文哲「 你過去跟這些司法人員有什麼大深仇大恨嗎」、「 他們的親人是否曾在你手上沒救回來， 所以恨死你了？」先生是一臉茫然， 說不出所以然，而自己曾在臉書或媒體問過得到答案的只有兩點，第一是北所內會有米奇晚上會大搖大擺出來走星光大道，結果北所真的回應，稱很抱歉因建物老舊沒辦法，已經盡最大力驅鼠避蟲來改善了。

陳佩琪表示，其實大家都知道，自己不是在計較北所環境的舒適與否，只是在質疑檢、審和高院是在押人押什麼意思？押好玩來著？把人當螻蟻般輕賤，抓來踩踩幾腳、褻玩一番？此外自己曾提及年邁母親的存摺被扣，帳戶資金無法使用，希望北檢能行行好還給她，因為自己沒存摺無法轉帳，那時正需大筆錢繳罰款和付律師費，常需用到存摺轉帳，母親的台銀帳戶就在住家隔壁，可以救急使用，結果新竹市議員李國璋可能有誤會，質疑北檢憑什麼扣押夫妻帳戶不給用，結果北檢立馬就回應沒扣押夫妻帳戶，夫妻的錢都可以正常使用。

陳佩琪說，議員誤會北檢意思，基於好心抱不平，但這媒體上的質問，也不是真的她所詢問，當時只是說想要回母親的存摺，因母親年事已高，無法出門申請補發，沒想到這種無聊小事，北檢才要回應。

陳佩琪表示，其實自己最想問北檢的是，扁帽工廠、小英商號和賴桑小舖，這些公司金錢的來龍去脈都查清楚了嗎？檢察官說候選人賣小物、所得沒入政治獻金帳戶都是公益侵占，還用這個把丈夫求刑好幾年，然而這3間公司也全然跟木可一樣，所以3個當上總統的人也全有公益侵占的事實，且應該比丈夫罪加好幾等， 因為木可收入的錢都還留在木可帳戶內， 沒被挪用掉， 而前述3家公司的盈餘全部都結清了，錢最後是誰拿去了？是進到誰的口袋裡了？除公益侵占外，依北檢意思，拿的人還加一條貪汙罪，「請問唐檢察官查清楚了嗎？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳佩琪「每天在家寫臉書」很頭痛 柯文哲：會努力儘量把她帶出門

傳柯文哲授意2026選北市挑戰蔣萬安？陳佩琪驚訝這樣回應

藍綠全都罵 柯文哲批營養午餐免費是「民粹政治」：在騙選票