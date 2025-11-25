柯策畫「奪門之變」？吳崑玉：他怕「1時間」黃國昌叛變！

論壇中心/綜合報導

民眾黨前主席柯文哲昨（24）日與現任黨主席黃國昌合體笑稱「兩個太陽比沒有太陽好」，而柯文哲妻子陳佩琪則透露，柯文哲說過「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」。對此，專欄作家吳崑玉表示民眾黨正在上演「宮廷政治」，柯現在需要黃國昌「至少三個月」，拖到京華城案一審判決下來，才能活過來；而黃國昌叫柯「老大」，是想把柯供起來、送進太廟。

吳崑玉在《台灣向前行》節目中指出，日前黃國昌在「鄭黃會」談聯合政府，「講話怪怪的」鄭麗文說什麼、黃國昌都ok，讓人解讀黃國昌在「遞投名狀」，想要求職。吳崑玉認為，黃國昌要釋放給柯文哲的訊息就是，「此處不養爺、自有養爺處，處處不留爺，爺去投八路」，「民眾黨若不養我、我就去投鄭麗文」。

吳崑玉直指，現在的柯文哲跟民眾黨還需要3個月，柯只要過一審、就活過來了，因為「如果在這之前黃國昌叛變，就會天下大亂」。而黃國昌也有心機，黃國昌稱柯文哲「柯老大」，給他起個好聽名字，奉上尊號、送進太廟，把柯供起來。

吳崑玉以「明英宗、土木堡之變」，一個國家兩個皇帝，形容民眾黨的茶壺風暴，明英宗最後發動「奪門之變」重奪皇位。吳崑玉直指，民眾黨現在大家都在演戲，等三個月就會見真章。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

