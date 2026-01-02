柯綠合作？柯P笑而不語 老柯：沒看出來嗎

▲柯文哲拜會民進黨團，與柯建銘互動超熱絡，言必稱「老大」、「老柯都能解決」。（圖／記者嚴俊強攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（2）日為了自家立委陳昭姿代理孕母法案奔走，到國民黨團拜會時被總召傅崐萁稱「滿血回歸」，結束後又分別前往拜會民進黨團柯建銘與民進黨團辦公室，一日兩次雙柯會，兩人互動熱絡，記者會結束前柯建銘主動伸手喊「握個手」，離去前媒體喊「柯綠會合作嗎？」柯文哲笑而不語，柯建銘則在旁說道「沒有看出來嗎？」

柯文哲今日為了陳昭姿代理孕母法案奔走並拜會藍綠立委，中午時先是到柯建銘辦公室密會，下午3時再拜會民進黨團，一日兩次雙柯會，而兩人互動熱絡，與黃國昌對柯建銘態度可謂是天壤之別，柯文哲提及兩人是好朋友，有太多可以談的話題，言必稱「老大」、「老柯都能解決」。

廣告 廣告

柯文哲下午在拜會民進黨團結束之際，主動伸手喊「握個手」，離去前面對媒體喊「柯綠會合作嗎？」柯文哲笑而不語，柯建銘則在旁說道「沒有看出來嗎？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／為代理孕母拜會柯建銘 柯文哲：老柯什麼都可以搞定！

審總預算、軍購現曙光？柯文哲支持 老柯：還是你腦袋清楚

再戰2028？柯文哲話沒說死：2026先過去再講