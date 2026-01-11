柯缺席黃國昌新北後援會成立 陳佩琪：被嘉義訂走 老大老婆我參加

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠／攝（資料照）

民眾黨主席黃國昌今（11日）下午將於三重綜合體育館舉行「新北市後援會成立大會」，前黨主席柯文哲妻子陳佩琪表示，柯交保後每天認真工作，一天當兩天用，「通常罹癌的人會這麼想， 但他是不知道哪天又被民進黨政府抓去關了，所以就把每一天都當人生最後一天來過」；她也透露，黃國昌口中的「老大」（指柯文哲），已經先被嘉義訂走了，下午黃國昌的新北後援會成立大會，「由老大的老婆我參加」。

陳佩琪於臉書發文指出，柯文哲出來後每天都很認真工作，知道他心態，一天當兩天用，珍惜每一天的時光，「通常罹癌的人會這麼想， 但他是不知道哪天又被民進黨政府抓去關了，所以就把每一天都當人生最後一天來過……」。

陳佩琪也提到，記得她小時候那時都國民黨主政，有一群官夫人組成的婦聯會，會去宣導一些社會議題或做公益活動，或幫弱勢募款、或慰勞國軍或慰問受災戶等等的，的確柯文哲在當市長時，歲末年終，這些公益募款或慈善關懷活動是會多起來，他多半叫她要努力騰出時間幫忙人家，她也都儘可能安排時間出席。

陳佩琪表示，今早柯文哲出門前，和他聊到國家面臨的困境，感覺整個國家去年就是搞大罷免， 年終改炒國防特別預算和總預算，執政黨一不滿意結果就搞釋憲，終日張牙舞爪的，就是一副想把在野黨大卸八塊吞下肚的態勢， 這些公益、慈善活動和社會關注議題全都停擺，也全然不重視，的確，「在民進黨眼中，只要喊喊『愛台灣』、罵罵對岸，就千秋萬世永遠執政了， 其他什麼公益、慈善啦，全不重要、都免了。」

陳佩琪說，今早柯文哲匆匆忙忙、扛個換洗衣物的布包衝出家門、趕高鐵去了，黃國昌口中的「老大」已經先被嘉義訂走了，下午黃國昌的新北後援會成立大會，「由老大的老婆我參加」，向小草表示「下午見」。

