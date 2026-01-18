柯美蘭參選竹北？林碩彥認「不錯人選」 黃國昌說話了

民眾黨舉行「民眾的事，我們的事」2026共同政策綱領記者會，主席黃國昌致詞。李政龍攝



新竹市副市長邱臣遠有意轉戰竹北市長選舉，表態爭取提名的新竹縣議員林碩彥點出竹北基層不希望空降人選參選，但傳出地方認為「柯家軍」柯美蘭也是不錯人選。林碩彥今（1/18）表示，柯美蘭家裡也是住竹北，對竹北的現況也是蠻熟悉，如果她有意來為竹北來服務，認為她也是一個不錯的人選。民眾黨主席黃國昌則說，黨中央向來的原則都是一樣，用公開、公平的方式挑選最強候選人。

民眾黨今上午舉行「民眾的事，我們的事」民眾黨2026共同政策綱領記者會，會前媒體詢問黃國昌，竹北市長選戰，地方認為柯美蘭會是比較好的人選，黃說，民眾黨在新竹的選區人才濟濟，有能力、有意願、優秀的同志非常的多，黨中央向來的原則都是一樣，用公開、公平的方式，挑選最強的候選人，代表台灣民眾黨出戰。

此外，被問及與新竹市長高虹安關係，黃國昌說，跟高虹安的關係很好啊，前兩天才見面，昨天晚上才通訊。

林碩彥說，竹北市長這一塊，民眾黨本來就是不管是總統大選或者是政黨票，都是第一大黨，更何況就是竹北的選戰，長期以來民眾黨的票數都是最高的。

林碩彥指出，這一次的大選，民眾黨本來就是以新竹為出發，布局大新竹的一個選戰，之前也談到大新竹的整合，可能有藍白合作的可能性，所以他認為竹北市長的人選，大家都是公平公開的一個機制來公平競選。

林碩彥強調，民眾黨不擔心一個選區有多人來選，有時候還比較擔心有不錯的選區找不到人才，所以一個選區人才濟濟是一件好事。「至於柯美蘭醫師，其實她家裡也是住竹北，所以她對竹北的現況也是蠻熟悉的，如果說她有意來為竹北來服務，其實我是抱持樂觀的態度，我認為她也是一個不錯的人選。」

他說，對於竹北熟不熟悉，以及未來能不能跟國民黨的在地整合，還要再繼續跟在地的國民黨議員或國民黨縣長候選人出來之後，他們的一些看法，整個的布局出來之後，包含邱臣遠與他本人，都是以最後黨中央的統一提名為尊重為優先。

