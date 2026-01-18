柯美蘭被點名戰竹北市長 柯文哲鬆口認「有聊過」駁：她很忙啦！

民眾黨前主席柯文哲今天（18日）出席松信夥伴見面會接受媒體聯訪，回應有關新竹市長以及台北市的選舉提名現況。（陳愷巨攝）





隨著2026年地方選舉腳步逼近，新竹政壇提前升溫，近期傳出新竹市副市長邱臣遠有意角逐竹北市長，民眾黨新竹縣議員林碩彥今天（18日）也點名創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭，認為她同樣是不錯的人選，引發外界關注。對此，柯文哲下午受訪時坦言「談話是有啦，我現在看她一個月開刀應該有100台，我不曉得，她很忙啦！」 ，對是否投入選戰未正面表態，為選情增添想像空間。

柯文哲今天下午出席民眾黨松信夥伴見面會，並接受媒體聯訪。由於這是他本次首度在台北展開輔選行程，媒體關注，民眾黨此次並未規劃推出台北市長候選人，是否會影響整體選戰布局，甚至牽動現有議員席次的增減。

對此，柯文哲回應，民眾黨此次在台北市採取「保守提名」策略，六個選區原則上一區只提名一名候選人，目的是集中資源。他強調，只要候選人再多努力一些，就有機會順利當選。談到接下來的輔選安排，柯文哲表示，未來將視各選區候選人的實際需求來調整行程，適時提供協助與支援，才能更符合實際選戰需要。

對於外界點名柯美蘭參選竹北市長，柯文哲反問，「她（柯美蘭）有說要選嗎？」連他自己都被點名要選彰化、台南、台中、高雄，「台灣最多的就是謠言、最不欠缺的就是謠言」，每天都有報派，看一看就好了。媒體進一步追問，柯美蘭是否曾與柯文哲討論過選舉相關事宜？柯文哲直言，「有聊是有聊啦，不過我看她一個月大概就要開上百台刀吧，我也不確定，她真的很忙啦！」

談及竹北市長人選，目前包括新竹市副市長邱臣遠及新竹縣議員林碩彥都被點名有參選意願，外界關注人選如何整合。對此，柯文哲表示，民眾黨在地方首長提名上，一旦出現競逐情況，將秉持公平、公開的原則，透過既有的初選機制來做出決定。（責任編輯：王晨芝）

