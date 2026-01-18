柯美蘭被點名選竹北市長 柯文哲訝異：她有說要選嗎？

民眾黨積極布局2026九合一選戰，最近傳出多人有意角逐竹北市長，民眾黨創黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭也被點名。對此，柯文哲十分詫異，「她有說要選嗎？」並指自己已被點名要到彰化、台南、台中和高雄參選，台灣最不欠缺的就是謠言，每天都有報派的，看看就好。

柯美蘭。（圖／中天新聞）

柯文哲今天出席民眾黨松信夥伴見面會，會前受訪時，對於外界關注柯美蘭是否參選竹北市長，柯文哲表示，「她有說要選嗎？」他並指出，自己已經被點名要選彰化、台南、台中、高雄，台灣最多的就是謠言，最不欠缺的就是謠言，所以每天都有報派的，所以看一看就好了。

柯文哲。（圖／中天新聞）

面對媒體追問邱臣遠可能空降和地方上的議員也有意參選，會如何協調？柯文哲說，我們最後還是有初選機制的，不行就是比民調。民眾黨主席黃國昌補充，民眾黨會用公平公開的機制，給竹北市民最強的選擇，會有初選機制，如果有競爭就用初選機制解決。

