柯美蘭被點名選竹北 柯文哲不曉得意願只說她很忙「月開百台刀」

前民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭。（資料照）

2026九合一選舉各陣營持續布局，民眾黨新竹縣議員林碩彥今（18日）點名前主席柯文哲胞妹、眼科醫師柯美蘭參選竹北市長，現任民眾黨主席黃國昌今回應表示，會以公開、公平原則挑選最強候選人，柯文哲則表示，不曉得妹妹是否有意參選，但強調她非常忙碌，「我現在看她一個月開刀應該有100台」。

民眾黨竹北市長人選競爭激烈，黨內新竹市副市長邱臣遠、竹縣議員林碩彥都有意參選，林今（18日）受訪還點名柯美蘭，讚「我認為她也是一個不錯的人選」。黃國昌隨即回應，表示民眾黨在新竹人才濟濟，他認為，有能力、有意願、優秀同志非常多，但黨中央會秉持公開、公平原則，選出最強候選人代表台灣民眾黨出戰。

柯文哲今下午出席活動時，被問到林碩彥點名胞妹柯美蘭是參選竹北市長不錯人選，柯文哲先是反問「她有說要選嗎？」並表示自己已被被點名選彰化、台南、台中等市長，直言「台灣最多的就是謠言，相關新聞看看就好」。至於是否曾和柯美蘭溝通過選舉，柯文哲坦言有過談話，但他認為柯美蘭很忙，「我現在看她一個月開刀應該有100台」，再以「我不曉得」作結。

柯美蘭現職台大醫院新竹分院眼科主治醫師兼任門診部主任，2023年曾以無黨籍投入2024新竹立委選舉，最終以5萬1,663票落選。





