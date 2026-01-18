柯美蘭要選竹北市長？柯文哲皺眉回應了：台灣不缺謠言

即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

今（18）日民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌共同出席台北市黨部籌辦的「松信夥伴見面會」，並在會前接受媒體聯訪。對於民眾黨在今（2026）年九合一大選的規劃，柯文哲表示，將集中火力，並配合參選人參選；另外，他也否認了其妹柯美蘭要參選的可能，並在最後由黃國昌說明了白營在2026大選的戰略及規劃。

柯文哲首先指出，為迎戰即將到來的九合一大選，民眾黨的提名都很保守，「6個選區，每一區只提名一個」因此若集中力量輔選，加上他們個人的努力，「應該就會上了。」對於自己在台北市的選規劃，他則笑說，「我們應該是生產大家需要的東西」，因此屆時應該是「倒過來」，全力配合、幫忙各候選人所需要的資源，「這樣會比較符合實際的選戰需求。」

對於外界傳出，「柯美蘭選竹北市長」，柯文哲則茫然，「 她有說要選嗎？」他說，他自己早已被點名要重選彰化、台南、台中、高雄等地，「台灣最不欠缺的就是謠言」；雖然曾與妹妹進行過談話，但身為醫生的柯美蘭，現在一個月的手術恐怕高達100台，「她很忙」，因此相關傳言看一看就好。

民眾黨現任主席黃國昌。（圖／民視新聞）

另外，對於新竹市副市長邱臣遠「可能空降」竹北市長，柯文哲則交棒給黃國昌解答。黃表示，民眾黨將用公平、公開的機制，給竹北市民最強的選擇，他強調，若未來有競爭者，就會採用初選機制解決人選問題；而柯也在一旁幫腔道，「這很簡單。」

