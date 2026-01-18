柯美蘭角逐竹北市長？ 柯文哲：台灣最多的就是謠言

民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌今（18）日下午出席台北市黨部活動，為黨內議員拉抬選情。被問到妹妹柯美蘭是否有意角逐2026年竹北市長，柯文哲先問，「她有說要選嗎？」並笑稱自己被點名要選彰化、台南、台中、高雄。他表示，台灣最多的就是謠言，每天都有報派，看一看就好了。

民眾黨保守提名 黃國昌：藍白協議「現任優先」

柯文哲指出，民眾黨此次採取保守提名策略，6個選區每區僅提名1人，以集中資源輔選，若參選人再加把勁，應該就有機會當選。

黃國昌則談及與國民黨的藍白協議，他透露，協議的第一條將提出「現任者優先」，若國民黨同意採納，涵蓋包括基隆市、台北市、桃園市市長等職務，民眾黨將遵守相關協議。不過，他也指出，最終協議內容仍需雙方坐下來協商確定。

責任編輯／蔡尚晉

