柯美蘭選竹北市長？柯文哲直呼「台灣謠言最多」：我也被點名選彰化、台南、台中、高雄

民眾黨布局竹北市長選舉，擬推出人選參戰，新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭都被點名。對此，柯文哲今（18）日回應，「她（柯美蘭）有說要選嗎？」連他自己都已經被點名要選彰化、台南、台中、高雄，台灣最多的就是謠言，每天都有報派，看一看就好了。

柯文哲今日出席台北市黨部黨員見面會，對於民眾黨台北市長暫不打算推出台北市長人選，是否影響市議員選情，柯文哲說，這次已經是保守提名，6個選區一區一席，集中力量輔選再加上個人努力，應該就會上。

對於邱臣遠被點名參選，卻被地方基層質疑空降，民眾黨主席黃國昌說，民眾黨用公平公開的機制，推出最強人選；柯文哲也說，如果有競爭，就用初選。至於柯美蘭是否有來談過選舉，談話是有，但柯美蘭現在一個月開刀100台，她很忙。

至於台北市選舉有合戰略規劃，黃國昌說，這牽涉到跟國民黨之間的合作，等到共同政見提出支後，兩黨針對2026年共同的理想、願景、目標，會簽證黨協議，民眾黨在當中也會提出建議，就是現任者優先，若國民黨也採納，那包含基隆市長、台北市長、桃園市長，民眾黨會遵守這樣的協議。

