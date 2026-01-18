柯美蘭選竹北？柯文哲當機5秒認「談話是有」：但她很忙一個月開刀100台

記者詹宜庭／台北報導

柯文哲與黃國昌下午出席「2026松信夥伴見面會」，會前接受媒體聯訪。（圖／翻攝畫面）

面對2026選舉，近期傳出新竹市副市長邱臣遠將空降參選竹北市長，民眾黨新竹縣議員林碩彥今（18日）點名創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭，直言「她也是一個不錯的人選」。對此，柯文哲表示，台灣最多的就是謠言，每天都有爆料，看一看就好；不過，當媒體追問「所以柯美蘭都沒有跟您講過選舉的事情？」時，柯文哲愣了約5秒後說，「談話是有啦，但是她現在一個月開刀應該有100台，我不曉得，她很忙」。

柯文哲與黃國昌下午出席「2026松信夥伴見面會」，會前接受媒體聯訪。對於媒體問及「柯美蘭是否參選竹北市長？」柯文哲反問，「她有說她要選嗎？我已經被點名選彰化、台南、台中、高雄，台灣最多的就是謠言，每天都有爆料，看一看就好」。黃國昌則說，這題早上就講過了，民眾黨會用公平公開的機制，給竹北市民最強的選擇。柯文哲也補充，會有初選機制啦，如果有競爭就用初選機制解決，這很簡單。

媒體追問「所以柯美蘭都沒有跟您講過選舉的事情？」柯文哲愣了約5秒後說，「談話是有啦，但是她現在一個月開刀應該有100台，我不曉得，她很忙」。

