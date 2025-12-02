柯聲請直播被駁 准宣判後播送

京華城案將開審，前民眾黨主席柯文哲（中）聲請他個人部分全程直播，合議庭並未裁准，但裁准首例全程錄音錄影於宣判後5日內可公開播送。（本報資料照片）

台北地院將在11日起至月底，連續開庭密集審理京華城案，進行言詞辯論程序，前民眾黨主席柯文哲聲請他個人部分全程直播，但合議庭並未裁准，惟審酌本案當事人眾多，錄音錄影難以切割，依職權裁定本案言詞辯論及裁判宣示全程錄音錄影，在本案審結宣判後5日內，將全部錄音錄影上網公開播放。若檢察官或本案其他當事人不服，可向高院提抗告。

本案是今年7月《法院組織法》、10月子法《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》修正實施後，法院針對刑事案件實施公開播放裁定首例。不過，因公開播送實施辦法並未規定公開播送期限，以及能否作為訴訟外使用目的，是否引發其他爭議，值得後續觀察。

民眾黨副祕書長許甫昨批評，法庭直播演成法律文史紀錄片，司法開窗要3個月才能透進陽光，司改奇觀。民眾黨發言人張彤也強調，北院白話文就是「會公開播送法庭言詞辯論的內容，但是要等宣判後才公布」，意指社會大眾要像聽庭的民眾黨公職一樣，親眼親耳見聞月中開始柯文哲在庭上鏗鏘有力、一一打臉政治辦案入人於罪的東廠，得等好幾個月，「人民期待的是公開透明的法庭直播，不是法庭紀錄片，更不是法庭考古紀實影片」。

北院指出，柯文哲依《法院組織法》聲請就京華城及政治獻金案言詞辯論及裁判宣示錄音錄影公開播送。合議庭審酌本案涉及重大公共利益，為社會矚目案件，公開播送尚無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業祕密或其他權益造成損害之虞，應予准許。並依職權裁定本案其餘當事人及參與人全案言詞辯論及裁判宣示，均公開播送。