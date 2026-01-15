柯蕭宣布WBC復出！生涯首度披美國隊戰袍出征經典賽

柯蕭披美國隊戰袍出戰本屆經典賽。（圖／翻攝IG／MLB）

經典賽再添重磅話題！根據美國《MLB官網》報導，37歲的洛杉磯道奇退役投手克雷頓柯蕭（Clayton Kershaw）近日驚喜宣布，將於2026年世界棒球經典賽（WBC）以「期間限定」方式重返賽場，首度代表美國隊出征國際賽事。

柯蕭於2025年賽季結束後宣布退役，結束長達18個球季的職業生涯。他總計出賽455場、累積223勝96敗，擁有11次入選全明星、3座國聯賽揚獎、5次防禦率王，以及2014年國聯MVP等輝煌成績，被譽為「道奇神獸」當之無愧。

儘管擁有豐功偉業，柯蕭從未有機會在經典賽舞台上披上國家隊戰袍。他原本曾入選2023年美國隊名單，卻因保險問題無法參賽，當時媒體推測與其過往傷病史有關，導致保險公司無法承保，最終只能遺憾退出。

本屆經典賽將於3月6日揭幕，美國隊首戰將在休士頓大金球場（Daikin Park）迎戰巴西隊，展開B組賽程。對柯蕭而言，能在退役後重新出戰這項世界級賽事，別具意義。儘管他預計不會擔任固定先發，但將以資深投手身分隨時待命，成為球隊穩定後盾。

