柯蕭退而不休 WBC披美國隊戰袍

已宣布退休的美國傳奇左投柯蕭，將披美國戰袍出征經典賽。 （路透檔案照）

本報綜合報導

已宣布退休的MLB傳奇左投柯蕭昨天表示，樂意代表美國隊出戰3月的世界棒球經典賽（WBC），這是柯蕭首次代表美國出戰經典賽。被問到對決大谷翔平的可能，他表示機會很低，「我們有很多投手可以解決他，不會是我」。

柯蕭現年37歲，他在2025年球季尾聲宣告退休，並與道奇隊在季後賽拿下世界大賽冠軍。

柯蕭昨天接受大聯盟官方頻道MLB Network連線訪問，談再披美國隊戰袍的心情。他上次代表美國隊出賽已經超過20年，當時他年僅17歲，參加18U美國青棒代表隊。

廣告 廣告

柯蕭表示，當美國隊總教練戴羅沙打電話給他的時候，他原本以為是要找他當教練，「老實說，我本來對再度拿起棒球的興趣不大，但我10天、12天前開始投球，感覺還不賴，我覺得應該沒問題」。

柯蕭這次代表美國，可謂是圓夢之旅。他坦言2023年已經準備好要首次代表美國隊參加經典賽，但當時身上太多舊傷，保險公司拒絕承保，使他無奈退出，「我現在已經退休沒合約，保險也不重要了」。

本屆美國隊擁有多名頂尖強投，包括史金斯、史庫柏、韋柏，柯蕭坦言自己擔任「保險」也就是備胎的角色，「如果有人需要喘口氣，或者他們要我連投3天，又或者根本不需要我上場，我都沒關係」。

主播問到，如果跟日本球星大谷翔平對決，那可能是球迷夢想中的畫面。柯蕭表示：「如果變成是我要在決賽上場投日本，那代表大事不妙。我覺得我們有很多投手可以解決他，不會是我。如果真的發生了，我會很緊張」。

柯蕭生涯雖然獲獎無數，包含擁有3屆世界大賽冠軍、3屆最佳投手「賽揚獎」得主、並有2014年國聯MVP等榮譽，不過從未有代表美國出征過經典賽，上賽季他宣布在季末引退，原以為職業生涯就此結束，沒想到「最後一舞」還有續集，將會加入WBC美國隊出戰。