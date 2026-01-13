柯要陳昭姿「完成代孕法案」才能走！謝震武40字開嗆

政治中心／周孟漢報導



民眾黨兩年條款再掀爭議，民眾黨前主席柯文哲出面承認，稱立委陳昭姿的辭職書有但書，就是「必須完成代理孕母法案」，完成後才可以離任。對此，政論主持人謝震武就在節目上提出質疑，表示「為什麼你要解決你黨裡面的兩年條款問題，是要我們的法案？」此話一出，立刻引來知名政治粉專狂讚「不愧是律師，一下子就突破盲點了」。





柯文哲要陳昭姿「完成代孕法案」才能離任！謝震武傻眼「40字開嗆」吸萬人朝聖

柯文哲稱立委陳昭姿的辭職書有但書，就是「必需完成代理孕母法案」，完成後才可以離任。（圖／民視新聞網）

政治粉專《打馬悍將》今（13）日發文，曬出一張圖卡，表示柯文哲曾稱「要通過代理孕母法陳昭姿才會落實『2年條款』」，主持人謝震武在政論節目上問「為什麼你要解決你黨裡面的兩年條款，是要我們的法案？為什麼我們的法案要過，讓你解決你的事？」。

謝震武質「為什麼你要解決你黨裡面的兩年條款問題，是要我們的法案？」。（圖／翻攝自臉書粉專《打馬悍將粉絲團》）





眼看謝震武對柯文哲所述提出質疑，《打馬悍將》直喊「不愧是律師，一下子就突破盲點了」，貼文出爐後，至今已吸引超過1.5萬人朝聖，狂讚「講到重點了」、「不愧是專業的律師」、「謝律師說得正確」、「簡單明瞭」、「自己要設兩年條款，前一年十個月什麼法案都不審，最後兩個月才要開始做事，為什麼都要配合」、「代理孕母是個後患無窮的法案，將來會衍生出非常多的問題，他們會把問題丟給政府！叫政府去解決」。





事實上，柯文哲9日解釋，當時邀請陳昭姿任不分區立委時，陳昭姿表達畢生心願是推動代理孕母。他認為這不涉及統獨、意識形態與政黨利益，因此承諾她會列為優先法案。柯強調，民眾黨雖有2年條款，但他也答應陳昭姿，讓陳昭姿完成法案，並在任內推行完畢，只是他做夢沒想到，自己後來會進看守所。





網友翻出柯文哲前（2024）年上網路節目，柯當場稱「早就講好了，2026年2月1日8個立委一定會落實2年條款，換另外8個上來」。（圖／翻攝Threads）





不過，就有網友翻出柯文哲2024年上媒體人黃暐瀚主持的網路節目的片段，柯在節目中表態「早就講好了，2026年2月1日8個立委一定會落實2年條款，換另外8個上來」；黃暐瀚當場很驚訝，稱這是他第一次聽柯這樣說，還追問是包含黃珊珊、張啓楷？柯則是再次確認「這是共識」，反反覆覆的說法讓不少網友相當傻眼。









