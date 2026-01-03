柯辦轟賴瑞隆胡說八道 讓市民看到抹黑造謠水準

柯志恩辦公室痛批，賴瑞隆在政見會上當著高雄市民面前胡說八道、抹黑造謠，也讓市民看到賴瑞隆的水準。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

柯志恩辦公室三日痛批，賴瑞隆針對行政院過去以各種名目，刪減包括高雄在內的各種地方補助，沒有站在市民與城市發展角度譴責行政院，反而在政見會上當著高雄市民面前胡說八道、抹黑造謠，也讓市民看到賴瑞隆的水準。

柯志恩辦公室說，三日是民進黨高雄市長初選政見會，沒想到賴瑞隆竟然把這個可以對市民提出政見的場合，當成個人作秀的表演場，更把造謠與抹黑對手的骯髒動作，帶到這場政見會上。

柯志恩辦公室指出，柯志恩已經講過無數次，立院三讀通過的財劃法，無論是新版或再修版，都沒有所謂的百分之三首都稅。

此外，國民黨提出的財劃法，統籌分配稅款幫高雄增加二百六十七億，且根據高雄市今年度預算書，統籌分配款加補助及協助收入，高達一千二百七十四億，比去年度還多四十六億，國民黨修財劃法並無影響高雄財政，反倒實質增加財源。

柯志恩辦公室提到，反觀院版財劃法，至今沒有公布任何試算數字，且院版總規模與新版總規模相差僅三百一十九億，計畫型補助款卻相差二千零六十億，證明補助金額皆是行政院掌握在手，行政院想分配多少就是多少，真正在刪減城市補助的是賴清德總統和卓榮泰院長，不是在野黨。