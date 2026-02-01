柯遇學妹突襲尷尬閃人！她見「這1招」酸爆黃國昌

政治中心／周孟漢報導



民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌，昨（31）日陪同議員參選人到台北市南門市場發春聯，在媒體聯訪結束後，突然有1名自稱是「柯文哲學妹」的女子上前陳情，引發現場一陣騷動，黃國昌見狀直接神隱躲到旁邊，主角柯文哲則是尷尬抓了抓頭離開。對此，資深媒體人詹凌瑀直接開酸「面對真實的民意焦慮，唯一的對策就是逃跑？」，並點出黃國昌向鏡頭外挑眉的行為，直喊「如果是真的，這招『借刀殺人』也太狠了」。





柯文哲遇學妹突襲「抓頭尷尬閃人」！她見「這1招」酸黃國昌：借刀殺人太狠了

柯文哲、黃國昌，昨（31）日到台北市南門市場發春聯，卻遭一名女子突襲。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）





詹凌瑀31日透過臉書發文，表示柯文哲和黃國昌這兩位「居住正義」的代言人，浩浩蕩蕩去南門市場發春聯，結果遇到一位自稱學妹的女子真心提問「為什麼我買不起台北房子？」，指出2人接下來的反應，「簡直就是一場經典的行為藝術」。

柯文哲遇學妹突襲「抓頭尷尬閃人」！她見「這1招」酸黃國昌：借刀殺人太狠了

黃國昌見到女子後馬上走人，引來詹凌瑀開酸。（圖／民視新聞）





詹凌瑀進一步開嗆「平常在直播裡咆哮、在立法院裡大聲疾呼的『戰神』黃國昌，面對這個他最愛談的核心議題，竟然是選擇當場閃人，媒體形容得好，根本是『秒閃』，這速度快到連車尾燈都看不到。我們的阿北柯文哲面對學妹的靈魂拷問，也只能展現招牌動作抓抓頭，聽兩句就趕快離開」。眼看2人離場，詹凌瑀傻眼表示「原來所謂的居住正義，僅限於在舒適圈裡對著麥克風喊話，一旦面對真實的民意焦慮，唯一的對策就是逃跑？」。

柯文哲遇學妹突襲「抓頭尷尬閃人」！她見「這1招」酸黃國昌：借刀殺人太狠了

詹凌瑀也指出，有人發現，黃國昌在現場似乎對旁邊使了個眼色。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）





除此之外，詹凌瑀也指出，有人發現，黃國昌在現場似乎對旁邊使了個眼色，「這讓不少網友開始懷疑，這位情緒激動的『學妹』，該不會根本就是國昌老師精心安排的『演員』吧？」她驚訝表示「如果是真的，這招『借刀殺人』也太狠了。安排一齣戲讓黨主席在公眾面前丟臉、下不了台，自己再帥氣地轉身離場，獨留柯文哲在原地尷尬抓頭。這哪裡是為了居住正義，這根本是『黃爸爸演員訓練班』的結業成發」。









