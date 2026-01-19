柯酸營養午餐免費騙選票 她轟「無法理解」：心態是什麼？

台北市長蔣萬安首推的「營養午餐免費」政策確定於今年實施，全台宣布已實施或宣布全面免費縣市已達20縣市，但在昨（18）日，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，批評這項政策基本上就是民粹、騙選票。對此，國民黨台北市議員游淑慧質問，柯文哲為什麼要出來唱和、指控這是騙選票的政策？自己真的沒有辦法理解柯的心態是什麼，柯現在這樣批評，蔣之後要怎麼當母雞？

柯文哲昨天批評，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，若說「為了鼓勵生小孩」等理由，「我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，但自己堅決反對「一周喝一次鮮奶」政策，因為這可能導致小孩吃飯時間亂掉，但「騙選票非常有用」。

廣告 廣告

針對柯文哲的說法，游淑慧今天在政論節目《新聞大白話》直呼，尊重前後任市長有這麼難嗎？蔣萬安好不容易有個把民進黨打得人仰馬翻的政策，自己可以理解民進黨嘲諷、批評，但柯文哲為什麼要出來唱和、指控這是騙選票的政策？「我真的沒有辦法理解他的心態是什麼」。她接著說，前陣子才有「蔣萬安也要幫民眾黨的議員、當他們的母雞」的消息，現在柯文哲這樣批評，蔣之後要怎麼當母雞？民眾黨到底認不認同蔣的政策？

另外，國民黨台北市議員秦慧珠今天出席信義區「市長與里長有約」座談，在受訪時砲轟柯文哲「不識大體」，因為其他的縣市，包括白營的縣市首長候選人，都以蔣萬安的政策為範本搶先要做，難道柯要把那些實施營養午餐的縣市首長開除？未來白營要把營養午餐免費當做政見的候選人撤銷提名嗎？現在的市長要做的話開除嗎？

【看原文連結】