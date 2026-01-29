柯開辦南部訓練班？于北辰預言藍白結局：他有一造勢法寶！

論壇中心／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲擔任黨內國家治理學院院長引發討論，柯文哲今（29日）更宣稱「要到南部發展辦訓練班」，國民黨立委、台南市長參選人謝龍介也喊話國民黨，要讓白營在台南有黨團，等於有個碉堡能發展。桃園市議員于北辰直指「同色系打得才兇」，柯文哲下南部、分的都是國民黨的票，更狠酸柯只要在造勢舞台上「騎飛輪」、錢就來了，民眾黨小雞就好選了。

于北辰在《台灣向前行》節目中質疑，「謝龍介說要讓、國民黨議員會讓？」，地方選舉「同色系、同屬性打得才兇」，如果國民黨在地方拜票，一個民眾黨的站進來是分誰的票？「雖然嘴巴都一起批評綠的，但是分的還是藍的票」。國民黨在南部的母雞弱，柯文哲比國民黨在南部縣市的母雞都還要強，柯選過總統，只要抓到三席，民眾黨就可以成立一個黨團了。

于北辰狠酸，柯文哲在南部助選、造勢的時候，一定要把「飛輪機」擺上去，一邊騎300萬就來，錢會一直飛上來，那些小雞就好選了，這些議員都希望有「超級吸金機」，不就是是柯文哲嗎？

于北辰表示，柯文哲到南部去，一來是幫他的小雞輔選，二來要把國民黨的席次搶幾席走，成立一個黨團，現在謝龍介都認證「要給他一個碉堡」，但國民黨的小雞願意嗎？如果真的選起來，國民黨的議員候選人碰到民眾黨的人會拱手作揖，喊一聲「大家加油」嗎？反而會是「刀刀見血、刀刀見骨」，那種場面才可怕。

原文出處：柯文哲「南部辦訓練班」？于北辰預言「藍白結局」：他有一造勢法寶！

