柯震半夜突提舊愛喊「成為蕭亞軒」 真相曝光網笑翻：你是當年的CORTIS

【緯來新聞網】曾因與歌手蕭亞軒的戀情受到關注的男星柯震東，突然在半夜提及已分手11年的前女友蕭亞軒，引起大批網友熱議。不少網友也認為柯震東能幽默提及蕭亞軒的方式也十分幽默。

柯震東、CORTIS、蕭亞軒。（圖／翻攝IG）

柯震東與蕭亞軒於2012年傳出戀情，兩人相差12歲的戀情曾備受外界矚目，卻在交往兩年後劃下句點。事隔多年，他11日凌晨在Threads平台發文，分享自己迷上韓團CORTIS，並寫下：「懷疑蕭亞軒／理解蕭亞軒／成為蕭亞軒」，暗指自己也被年輕帥哥吸引，網友也幽默回應：「你就是蕭亞軒當年的CORTIS！」

柯震東愛上CORTIS。（圖／Threads）

事實上，柯震東曾在2021年一場直播中提到，蕭亞軒是讓他曾經認為最有可能步入婚姻的對象。當時蕭亞軒得知此事後也坦率回應：「他本來就很直率，現在的年輕人真的很敢玩。」柯震東對此曾在訪問中坦承看過報導，還用三個磕頭表情符號表示歉意，說道：「我真的很後悔自己的衝動，對造成她困擾感到十分抱歉。」

