柯震東、舒華二度爆熱戀 經紀人：沒聽說此消息
柯震東與舒華二度爆出緋聞，兩人最初於2024年曾同框合影，當時就引發不小關注，加上後來柯震東於舒華貼文下方的留言，曾一度被解讀是隔空放閃，連韓國媒體都熱議，當時舒華的經紀公司Cube都站出來否認戀情，稱「毫無事實根據」，如今再傳穩定交往？記者傳訊向柯震東經紀人求證，對方表示：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝！」
柯震東2024年的慶生照中，與剛好回台參與活動的舒華首次同框。後來，舒華在某次貼文配字寫下「Hey~iloveyou 」，柯震東在下方留言「😌😌😌」，進而傳出兩人熱戀消息，柯震東的社群也因此遭到粉絲圍攻，連韓國媒體都爭相報導此事。
柯震東事後出席活動，低調表示「只是路過留言而已」，社群貼文則是發出「想看清楚這個世界，但又好像完全沒必要看清」、「喝酒不必理性，交友務必謹慎」的文字。
舒華的經紀公司Cube則是立即否認戀愛之說，稱毫無事實根據，本人也在社群上發出「沒用的惡意別來鬧」，似乎意有所指的針對緋聞回應。
▼柯震東曾於該則貼文下方留下表情符號，遭解讀兩人是否熱戀ing。
這回兩人再度傳出緋聞，據《鏡週刊》報導，兩人熱戀在圈內並非祕密，柯震東的母親更在聚會中，曾稱讚舒華大方又有家教，足以見雙方已有互動，頗有「見家長」的意味。加上舒華近幾年頻繁回台活動，代言、節目錄製、拍攝電影等工作滿檔，傳出趁著密集返台時，把握時間相處。
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