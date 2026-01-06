柯震東《功夫》挑戰極限動作！韓國團隊狂讚「比我們還強」

電影《功夫》由九把刀執導、改編自其同名小說，主演戴立忍、柯震東、朱軒洋與王淨於開拍前接受韓國動作團隊Triple A的特訓，各自展現出不同魅力和動作強度。

柯震東與朱軒洋的動作戲尤其密集，不僅要飛天遁地，還宛如「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰，讓兩人吃盡苦頭。但柯震東的天賦與完成度獲得韓國動作導演張材旭高度讚賞。近期代表作為韓片《格殺福順》的張材旭表示：「柯震東在某些高難度動作上，表現甚至超越專業團隊，他動作乾淨俐落、速度快又力量十足，而且非常懂鏡頭語言，知道如何呈現最佳效果，說真的比我們還強。」

《功夫》柯震東的表現被韓國動作導演張材旭高度讚賞。（圖／麻吉砥加提供）

朱軒洋則展現原始直覺般的強烈氣場，詮釋角色時憑本能反應出擊，動作與情緒皆極具爆發力，和柯震東在多場合體對打戲中火花四射，成為全片亮點之一。面對高強度武打訓練，唯一的女力代表王淨毫不退縮，在一場關鍵對決中，她需要完成高難度的下腰動作，意外發現自己「腰力驚人」，成功開發不為人知的潛能，也讓角色的強悍魅力更加立體。

《功夫》王淨也積極投入訓練，每個招式都力求完美。（圖／麻吉砥加提供）

擔任「師父」的戴立忍，親眼見證三位徒弟從訓練到拍攝過程的蛻變，對他們的表現給予高度肯定，「他們工作態度非常敬業，開放心態加上全力以赴的態度真的很棒！」戴立忍指出，正是這樣的投入與信念，撐起了《功夫》高強度、充滿想像力的奇幻動作世界觀。

《功夫》將於2月13日在台上映。

《功夫》戴立忍對年輕演員的表現給予高度肯定。（圖／麻吉砥加提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導