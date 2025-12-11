柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說

柯震東跟風喊「懷疑、理解、成為蕭亞軒」。（圖／翻攝自Instagram@kaikaiko）

韓國新世代男團CORTIS才出道近4個月，就收穫大票粉絲，官方社群帳號目前已突破734萬位粉絲。然而，團內成員年紀在16至20歲，粉絲大多為「姐姐粉」，網路就瘋傳一句玩笑話：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，沒想到，蕭亞軒前男友柯震東竟然跟上這波風潮，並直呼自己也是「COER」（CORTIS粉絲名）。

CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。

廣告 廣告

由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿CORTIS粉絲年齡層廣開玩笑，瘋傳一句流行語：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」。沒想到，蕭亞軒的前男友柯震東竟然也在社群加入這股風潮。

柯震東11日凌晨在社群平台Threads上打出「COER」粉絲名，接著時隔2小時後表示：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，並附上3個月亮上有笑臉的表情符號。

網友看到後紛紛在留言區笑喊：「沒看過玩自己前任女友梗的」、「按照這個道理，你就是當時Elva的CORTIS」、「這梗只有你最適合說」、「還以為是哪個網友發文，結果是柯震東本人」、「這是消費前女友嗎哈哈哈」、「看到別人發文時好笑程度100%，看到本人自嘲時好笑程度100000000%」、「你就別刪留言」、「官方玩梗最可怕」。

柯震東跟風留言。（圖／翻攝自Threads@kaikaiko）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

S媽終於笑了！開箱金鐘獎座噴淚喊「補上我的心」 大S遺照入鏡太催淚

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」

台南人都譴責！「滷肉飯淋1配料」變邪教料理 全網崩潰：我貸款也要告你