柯震東全裸自己來！被問「成為蕭亞軒」反應曝光：好新鮮

電影《功夫》集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷聯合主演，今（22）日舉行媒體試片聯訪，現年34歲的柯震東再次挑戰演出高中生，全裸打手槍戲碼也沒關係，他笑說科技很發達，醫美可以維持凍齡：「沒關係！（因為幾歲都會打手槍？）對，在高中生這個賽道我是不會退讓的！」

王淨久違再推出新作品，不怕被網友酸說「又是王淨」：「我就是有一陣子沒有出現，但是覺得能夠再以《功夫》跟大家見面很開心，留一點時間去學東西，學嬋柔。」

朱軒洋與飾演王淨媽媽的曾莞婷有愛情戲，他說自己對「姊弟戀」年紀沒有設限：「我覺得都可以啦！」身為「姊弟戀」大前輩的柯震東，最近迷上鮮肉韓團CORTIS，跟上潮流發文：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，尷尬笑談「成為蕭亞軒」的感覺：「我覺得⋯⋯很棒、好新鮮，成為蕭亞軒很新鮮啦！」電影《功夫》2月13日在台上映。



