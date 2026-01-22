柯震東全裸開打「這賽道我不退讓！」王淨目睹他「光溜溜」竟冷感
由九把刀執導，集結柯震東、王淨、朱軒洋主演的賀歲大片《功夫》於（22））日舉辦媒體聯訪。九把刀構思拍攝本片超過10年，但因早期特效技術不夠進步而擱置數年，2023年電影重新啟動，他今日在訪問中透露特效預算驚人，光是特效費就足以拍攝兩部國片。
與九把刀再度搭檔，又再次挑戰高中生角色的柯震東，片中依然有全裸與打手槍演出。他開玩笑自豪表示：「在高中生這個賽道我是不會退讓的！」 並幽默感謝醫美科技發達讓他得以凍齡，順便為自己代言的醫美項目打廣告。然而，日前被目擊拄拐杖出入居酒屋的他，透露因打籃球導致韌帶撕裂，目前腳踝感覺「很鬆」，更語出驚人「應該不會好了！」原來他的意思是需開刀治療，但因宣傳行程滿檔，預計下半年才會安排手術。
許久未有新作的王淨，透露休息期間學習了「禪柔」運動來放鬆身心。片中她與柯震東有親密感情戲，甚至要面對全裸坐在身旁的柯震東。王淨坦言，由於那是全片的殺青戲，當時心情充滿感動與不捨，完全專注在安慰柯震東的情緒，對於對方的赤裸身體反而「沒什麼感覺」。
此次電影的愛情重頭戲意外落在朱軒洋與曾莞婷的「姐弟戀」上。面對近 17 歲的年齡差，朱軒洋害羞表示「都可以、都有共鳴」，坐在他旁邊的九把刀搞笑問「跟大象談戀愛可以嗎?那老鷹呢？」而身為「姐弟戀專業戶」的柯震東，因日前迷戀男團而在社群發文稱想「成為蕭亞軒」，他現場也大方笑稱：「這種感覺很新鮮！」
九把刀也解釋，片中加入飛龍、飛虎、黑白郎君等角色，是為了向餵養他長大的台灣經典武俠元素致敬，並耗時一年與特效團隊磨合，只為在畫面中呈現真實的空間距離感。《功夫》不僅在特效上追求極致，九把刀更分享了與特效師嚴振欽因「一群鳥」的合成細節爭執一年的趣事，最終在調光最後一天看到理想畫面，讓他深受感動。電影將於 2 月 13 日正式上映。
