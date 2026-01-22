柯震東再扮高中生「沒有要退讓」 光溜溜王淨也沒fu

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋出席《功夫》試片。麻吉砥加提供



九把刀執導、改編自其同名小說的《功夫》昨（1╱22）試片，他率柯震東、王淨、朱軒洋與全場近 700 位觀眾面對面交流，34歲的柯震東不僅再扮高中生，還犧牲色相在片中全裸、打手槍，他表示對於穿制服還是感到很自在，「在高中生的賽道上，我可是沒有要退讓的」。

出品人黃立成直指：「《功夫》是台灣電影近10年來最大規模的製作之一。」柯震東也特別向他表達感謝之意：「謝謝大哥一路以來的支持，多虧有他，才有這部電影的誕生。」

《功夫》出品人黃立成（左）、導演九把刀。麻吉砥加提供

柯震東分享這次拍攝過程中接受了大量動作訓練，不論是體能或心理層面都是全新體驗，也希望觀眾能感受到角色在成長與選擇中的掙扎與熱血，日前他因打球扭到腳，他透露需要開刀，但因為忙宣傳，「應該要等下半年吧，最近就覺得腳踝很鬆」。

久違重返大銀幕的王淨這次徹底放飛形象，有多場扮醜演出，她笑說有一場戲因中了蛇毒整臉發黑，柯震東忍不住對她說：「妳現在好醜，先不要跟我講話。」另外，一場柯震東脫光光坐在她身旁的戲，她卻說：「他光溜溜我沒有什麼感覺。」透露因為忙著安慰他的情緒，「因為殺青很感動」。《功夫》2月13日上映。

