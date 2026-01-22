柯震東再演高中生！露屁股、打手槍樣樣來 王淨久違露面曝近況

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

九把刀執導新片《功夫》春節期間2月13日上映。今（22）日該片舉辦媒體試片，導演九把刀與主演柯震東、王淨、朱軒洋都現身出席活動。因為柯震東過去在九把刀執導的片中幾乎都是扮演高中生，甚至還需要露屁股、打手槍，而在該片中也有相同的戲碼，九把刀表示，建議大家可以去看要看4DX版本的，「觀眾也會跟著柯震東屁股一起震。」柯震東也形容會如同「進擊的巨人」一樣從螢幕跑出來的感覺。

電影《功夫》今（22）日舉辦媒體試片，導演九把刀與主演柯震東、王淨、朱軒洋都現身出席活動。（圖／黃鈺晴攝）

至於會不會因此認為導演在弄自己，他則坦言，自己其實覺得沒關係，只要劇本合理就好，接著更脫口：「再來就是，我在高中生這條賽道上是不會退讓的。」而時隔幾年再度穿上高中制服是否會覺得尷尬，柯震東則說：「很讚嘆現在醫美科技。」隨後更不忘宣傳自己代言的醫美電波。

由於近年來王淨戲約不斷，且作品口碑都相當好，因此引發網友討論認為太常見到她，如今一段時間未現身的她表示，近期確實很少露面，如今能再度以《功夫》與大家見面很開心，而她也解釋並不是因為網路上的言論，而刻意減少工作，且這段時間自己也有在學習一些新的東西。





