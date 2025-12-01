柯震東出席許瑋甯婚宴！搭肩她挨酸「貴圈真亂」 穿搭也遭批評怒反嗆：蠢貨

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

邱澤與許瑋甯日前於台北文華東方酒店補辦婚宴，當晚眾星雲集，許多演藝圈大咖都前往祝賀。沒想到柯震東卻因一張搭肩許瑋甯的照片遭到網友發文狠酸，連他當晚穿著黑色西裝出席也被拿出來批評，讓他直接怒回對方。

柯震東出席許瑋甯婚宴，穿搭意外遭批評。（圖／翻攝自Threads）

柯震東在參加完婚宴後，便在社群分享自己分別與邱澤、許瑋甯的合影，但照片卻被一名網友轉發至Threads，並直指柯震東搭肩許瑋甯的行為不妥，「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂。」對此，經常在社群海巡的柯震東看到後並沒有生氣，而是留言寫下：「不是，你這篇留言有太多了吧！」後面更附上哭笑不得與捂嘴笑的表情符號。

柯震東搭肩許瑋甯挨酸，他直接留言回應。（圖／翻攝自Threads）

不僅如此，婚宴當天柯震東以一身黑色西裝亮相，還被另一網友批評：「喜事還穿黑，蠢貨！」而他這次選擇直接回嗆：「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的dress code要求嗎？蠢貨。」隨後將截圖發至Threads上，文中寫著：「好久沒用Facebook！真療癒，限時分享！晚點刪。」貼文一出意外引發網友討論，紛紛力挺，「就愛你這麼real」、「凱凱回覆的100分！」同時也有不少人希望他不要刪文，「別刪真的，我覺得這麼有趣的內容你刪除了以後，我們找不到地方笑這個人怎麼辦！」

柯震東當天的穿搭也被批評，而他也直接回嗆對方。（圖／翻攝自Threads）





