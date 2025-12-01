柯震東出席許瑋甯婚禮一舉動被酸「貴圈真亂」 穿搭也有事！爆氣回嗆：蠢貨

柯震東（右起）出席許瑋甯、邱澤婚禮話題不斷。董孟航攝

許瑋甯與邱澤的婚禮大咖雲集，也為娛樂圈帶來許多話題。其中，柯震東與許瑋甯合作《不夠善良的我們》，當晚也出席婚禮，受到討論後，他竟「海巡」在社群上親自回覆網友留言，甚至一度爆氣開嗆。

柯震東當晚身穿全套黑色西裝，並配上白色球鞋，結果有網友酸：「喜事還穿黑。蠢貨。」柯震東爆氣回嗆：「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的Dresscode要求嗎？蠢貨。」嗆完之後還截圖，並分享到Threads上，表示：「好久沒用Facebook！真療癒。限時分享！晚點刪。」

廣告 廣告

柯震東身穿黑色西裝出席婚禮。董孟航攝

搭肩新郎、新娘被嗆「貴圈真亂」 海巡親回留言

另外，柯震東在婚禮上，分別搭肩許瑋甯與邱澤的肩膀，也被網友挖出來討論，認為：「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂。」大部分網友看傻眼，笑虧：「我也覺得，他一定對邱澤有意思。」、「新郎、新娘沒意見，網友意見特別多。」柯震東看到也親回：「不是，你這篇留言有太多了吧。」並附上哭笑不得和害羞偷笑的表情圖案。

柯震東親回網友留言。翻攝Threads



回到原文

更多鏡報報導

李靚蕾4年前開撕王力宏！現身許瑋甯婚禮 親暱貼臉閨蜜「美到發光」

金馬62／準新娘許瑋甯頒獎美炸 台上講冷笑話推卸責任！喊話年年出席

劉品言產前就經歷「孕婦突然要生」 金鐘女星用塑膠袋接羊水！自嘲畫面太荒唐