柯震東分手11年突喊「理解蕭亞軒」 真實原因曝光竟與「他們」有關
柯震東曾與大12歲的蕭亞軒交往，經典姐弟戀組合至今仍讓人印象深刻。分手11年，柯震東突然在Threads上發文：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒。」受到網友關注。
柯震東先是發文「COER」，相隔兩小時後在留言區喊出：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒。」COER是韓國男團CORTIS粉絲代稱，平均年齡17歲，狂吸「姐姐粉」，讓網友戲稱全都「成為蕭亞軒」，結果柯震東也入坑，開起自己與前女友的玩笑。
CORTIS被封怪物新人！鮮肉組合狂吸姐姐粉
今年8月才正式出道，由James（趙雨凡）、主訓、Martin、成玹、乾鎬等小鮮肉組成，憑藉〈GO!〉、〈FaSHioN〉等洗腦出道曲受關注，被韓媒封為「怪物新人」。
