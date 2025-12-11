柯震東分手11年突喊「理解蕭亞軒」 真實原因曝光竟與「他們」有關

柯震東（右）突然提起前女友蕭亞軒。董孟航攝、翻攝蕭亞軒臉書

柯震東曾與大12歲的蕭亞軒交往，經典姐弟戀組合至今仍讓人印象深刻。分手11年，柯震東突然在Threads上發文：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒。」受到網友關注。

柯震東先是發文「COER」，相隔兩小時後在留言區喊出：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒。」COER是韓國男團CORTIS粉絲代稱，平均年齡17歲，狂吸「姐姐粉」，讓網友戲稱全都「成為蕭亞軒」，結果柯震東也入坑，開起自己與前女友的玩笑。

CORTIS被封怪物新人！鮮肉組合狂吸姐姐粉

CORTIS吸引許多姐姐粉。翻攝STARNEWS

廣告 廣告

今年8月才正式出道，由James（趙雨凡）、主訓、Martin、成玹、乾鎬等小鮮肉組成，憑藉〈GO!〉、〈FaSHioN〉等洗腦出道曲受關注，被韓媒封為「怪物新人」。



回到原文

更多鏡報報導

柯震東「醉倒」許瑋甯婚禮畫面瘋傳 經紀公司73字還原真相：現場氣氛歡樂

GD不滿MAMA演出！爆氣留「倒讚」圖 一度遭「消音」網瘋猜負評原因

小煜遭爆酒局太多壓垮5年婚姻 PO「神秘照片」嚇喊9字！疑回應傳言