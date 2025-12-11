柯震東半夜突提「前女友」蕭亞軒！網震驚：你最適合說

柯震東突然在Threads上發文，再次提及蕭亞軒。（圖／翻攝自柯震東、蕭亞軒 IG）





天后蕭亞軒與小12歲的柯震東分手11年後，今年7月才在社群平台Threads上意外「世紀破冰」，沒想到今（11）日凌晨，柯震東突然在Threads上發文「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，原因也曝光了。

柯震東今日凌晨，突然在Threads上發文，短短寫下「COER」，也就是近日爆紅的韓國新人男團「CORTIS」的粉絲名，讓不少粉絲超驚喜。沒想到幾小時後，柯震東又在留言區補充：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，直接公開表示，自己和前女友一樣「都愛小鮮肉」。

事實上，「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」這句話，近日在網路上成為「流行語」，暗指粉絲因年齡差距大，就像是蕭亞軒昔日「小鮮肉收割機」的形象。而這正是因為韓國BIGHIT MUSIC今年推出的新人男團CORTIS，以平均17歲的青春形象席捲全網，歌曲《GO!》、《FaSHioN》掀起熱潮，其中一句爆笑空耳歌詞「吳麗萍你好像搭丟賽」也在台灣爆紅。CORTIS魅力無法擋，更吸引了大批「姐姐粉」追捧，就連南韓影后文素利，在AAA頒獎典禮上，也化身粉絲告白「我好喜歡CORTIS」！

CORTIS日前才剛到高雄參加AAA頒獎典禮。（圖／翻攝自CORTIS IG）

蕭亞軒、柯震東戀情

回顧兩人情史，蕭亞軒與柯震東在2012年，因夜店擁抱照戀情曝光後備受關注，兩人交往兩年多於2014年分手，之後形同陌路。直到柯震東捲入呼麻風波，蕭亞軒伸出關心之手，關係才逐漸回溫。柯震東更曾在直播坦言，歷任女友中唯一讓他動念結婚的是「蕭小姐」。

兩人分手11年，這次柯震東又罕見提及蕭亞軒，吸引大批網友朝聖，直呼沒想到玩梗玩到連「本尊前男友」都加入。留言區也瞬間湧入「沒看過玩自己前任女友梗」、「這梗只有你最適合說」、「按照這個道理，你就是當時Elva的Cortis」等幽默回應，意外替兩人再添一波話題。



