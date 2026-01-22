柯震東又當高中生露屁打手槍 自認「成為蕭亞軒」幽默吐心聲：很新鮮

【緯來新聞網】九把刀執導，柯震東、王淨、朱軒洋主演賀歲片《功夫》今（22日）舉辦記者會，34歲柯震東再次穿回制服演高中生，自嘲：「醫美科技很厲害。」至於他先前愛上韓國新人男團CORTIS，還幽默發文開玩笑稱自己「成為蕭亞軒」，他也大方回應：「很新鮮啦。」

《功夫》柯震東（左起）、導演九把刀、王淨、朱軒洋。（圖／陳明中攝）

柯震東在片中犧牲色相，還有光屁股、打手槍戲份，被問到會不會覺得被好友九把刀整？他笑回：「不會啦，只要劇本合理就好。」對於再次穿回高中生制服，前陣子才接下醫美代言的他，也不忘幫忙宣傳，更幽默自嘲是靠醫美的力量，才有辦法繼續凍齡，自豪喊：「在高中生這個賽道我是不會退讓的。」導演九把刀更爆料，柯震東為了全裸戲份，還自己發明了「護蛋器」，保護重要部位。



柯震東先前因打球扭傷腳，被問到傷勢，他透露是韌帶撕裂傷，醫生評估需要開刀處理，但他近期忙著宣傳，開刀還要再等等，「有開刀的打算，可是應該要等下半年吧，最近就覺得腳踝很鬆。」近來少在螢光幕前露臉的王淨，則透露近期趁工作空閒時間，去學了禪柔。對於片中柯震東全裸的感情戲，她笑說：「他光溜溜我沒有什麼感覺，那時候是殺青戲，因為殺青很感動。」





朱軒洋則在片中跟曾莞婷上演姐弟戀，他坦言非常緊張，「要撩她很害羞，我一直NG。」被九把刀虧是身「姊弟戀始祖」的柯震東，最近則是愛上韓國新人男團CORTIS，還幽默虧自己跟前任蕭亞軒一樣，都喜歡小鮮肉，稱自己「成為了蕭亞軒」。對此他大方回應，笑喊：「我覺得成為蕭亞軒很新鮮啦！」《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映。

柯震東在《功夫》穿回高中生制服。（圖／陳明中攝）

王淨在《功夫》跟柯震東有感情戲。（圖／陳明中攝）

朱軒洋在《功夫》拍攝姐弟戀直呼害羞。（圖／陳明中攝）

