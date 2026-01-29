柯震東喊想找韓國家教 首次同框李多慧認是理想型

柯震東（左）和李多慧首度碰面，兩人互度活潑自然。（陳俊吉攝）

柯震東、李多慧29日出席運動品牌活動，有趣的是，李多慧最近參加八點檔的演出，正在學台語，而柯震東也放話要學韓文，在網路上詢問要找韓文家教，這次兩人首度同台，除了一起跳舞，男方有小秀韓文自我介紹；女方也撂台語笑說：「攻殺小，哩洗勒靠！」

被問到找韓文家教一事，柯震東是否會想請李多慧教學？柯震東說：「不可能，她太忙了啦，怎麼可能，這1個小時不知道多少錢好不好，我去找真的家教好了！」接著他邀請李多慧去看自己主演的新片《功夫》：「今天還是我們這輩子第1次見面，我等下來問一下有沒有時間可以看我的電影。」

廣告 廣告

柯震東（左）29日跟李多慧一同出席運動品牌活動。（陳俊吉攝）

另日前柯震東參加陳漢典跟LULU的婚禮，自己是否會羨慕？他說：「不會，我看他們好累啊，我看他們新人好累！」雖然也有被感動，但目前沒對象也沒辦法結婚，再問他李多慧算是理想型嗎？他笑說：「哈，肯定！她是每個人的理想型對不對？」

針對近期韓職球團爆禁令，禁止旗下啦啦隊台韓兩地應援，李多慧坦言自己並未受到影響：「我在韓國沒有活動4年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」至於會給其他韓籍啦啦隊建議嗎？她坦言沒有：「自己的人生自己選擇。」

更多中時新聞網報導

霍諾德征服台北101 吸全球620萬人看

台灣第一人 詹詠然澳網封拍 回歸初心邁向新頁

SJ高雄嗨歌3天 始源感冒向粉絲致歉