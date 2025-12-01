柯震東喝許瑋甯喜酒2行為遭罵「貴圈真亂」 親上火線回嗆：蠢貨

許瑋甯與邱澤的婚禮可說是星光熠熠，幾乎大半個演藝圈都參與慶祝，不過同樣參加該場婚禮的男星柯震東卻是在網上引發討論。他先是遭歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，還因為身上的穿著與許瑋甯搭肩合照，被網友嫌棄、開罵，這也讓他直接回嗆網友「蠢貨」。

有網友分享許瑋甯與邱澤婚禮的當天柯震東與雙方的合照，在與新娘許瑋甯的合照中，因為他將手放在女方肩膀上，就遭PO文者開罵，稱「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂」。

柯震東因為搭肩動作，被罵貴圈真亂。圖／翻攝自threads

對於該篇文章大多網友都不支持PO文者說法，紛紛表示「好友不搭肩是要搭捷運嗎」、「新郎新娘沒意見，網友意見特別多」，還有人直接大歪樓，「邱澤都結婚了還貼這麼近，沒在尊重許瑋甯」、「他肯定對邱澤有意思，臉貼那麼近」，也讓這篇貼文在網上引發熱烈討論，貼出不到1天就有1000多則留言，甚至釣出柯震東本人在底下回覆「不是，你這篇留言有太多了吧」。

不過，或許是人紅是非多，柯震東當天的造型也讓網友開罵，痛批他「喜事還穿黑，蠢貨」，讓柯震東直接回擊開嗆「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨」，並將該段對話截圖PO文，稱「好久沒用Facebook，真療癒，限時分享！晚點刪」。

柯震東直接回嗆網友。圖／翻攝自threads

明明只是喝個喜酒，卻遭網友批評不斷，就有粉絲留言笑說「你好像比新人還紅」，成為這場世紀婚禮的另外討論話題。

