柯震東大露屁讚嘆醫美！跛腳現身認「腳不會好了」不開刀原因曝光

記者林汝珊／台北報導

九把刀執導的賀歲電影《功夫》將上映。（圖／記者趙于瑩攝影）

由九把刀執導的賀歲電影《功夫》今（22日）舉辦媒體聯訪，主演柯震東、王淨、朱軒洋一同現身。柯震東日前因打球扭傷腳踝，被網友目擊拄著拐杖到居酒屋用餐，受訪時他也透露腳傷近況。

柯震東腳傷，坦言要動手術。（圖／記者趙于瑩攝影）

柯震東日前被發現跛腳拄著拐杖到居酒屋用餐，事後經紀人表示是因爲打球扭傷腳踝。今柯震東表示打球時腳翻船，韌帶受傷，「就是好不了了，需要開刀」，不過因為近來都要忙宣傳，表示可能預計到下半年才會去動手術，「現在就是覺得腳踝很鬆。

廣告 廣告

柯震東在片中有露屁屁演出。（圖／記者趙于瑩攝影）

柯震東為電影，再度挑戰高中生角色，也讚嘆現在醫美科技發達，「在演高中生這個賽道，我是不會退讓的，雖然現在很多新生代男演員出來。」對於在戲中大露屁股，則表示劇情有需要就沒問題。

更多三立新聞網報導

全身刺青！童顏AV日本爆紅「激戰西方男優」揭最大差異：真的蠻暈的

大咖歌王消失7年！「暴瘦一圈大小便失禁」被宣告病危：準備送最後一程

最窮只有一億？現代韋小寶「親回17億傳聞」一句話全說了

朱軒洋「戀上大16歲姊姊」！姐弟戀前輩柯震東說話了：還滿新鮮的

