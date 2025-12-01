柯震東婚禮搭肩許瑋甯遭酸「貴圈真亂」 本尊海巡親自回應

柯震東與許瑋甯及邱澤有好交情。(圖／鄧博仁攝、中時資料照)

許瑋甯及邱澤上個月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，當天幾乎大半個演藝圈的人都來到，可見夫妻倆的好人緣，這場婚宴也掀起網友熱議，沒想到其中一張柯震東搭著許瑋甯肩膀的合照，被網友狂酸：「貴圈真亂」，竟意外釣出柯震東本尊回應。

網友在Threads上PO出柯震東出席婚禮的照片，只見他分別跟許瑋甯及邱澤拍下合照，並且把肩搭在兩人身上，足以見得雙方的好交情，卻遭開酸：「手搭在已婚人士肩上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂」，貼文底下竟釣出柯震東本尊回應：「不是，你這篇留言有太多了吧」，還附上哭笑不得的符號，以幽默方式回應對方。

柯震東搭肩許瑋甯合照，遭網友開酸。(圖／Threads)

PO文曝光後，只見其他網友紛紛留言：「我沒有任何界線感，快來搭我的肩」、「什麼時候換搭我肩膀」、「是柯震動沒關係，盡量搭」、「可以搭我的肩膀，不會被罵」、「辦個勾肩搭背拍照會」、「可以付費請你搭肩嗎」、「我未婚，肩膀可以給你搭」、「不用搭我肩膀，但可以搭上我」、「我邊界感很強，但如果是你，我可以」。

沒想到酸民不只一位，柯震東昨(30日)PO出酸民留言截圖，只見對方開嗆：「喜事還穿黑，蠢貨」，他則是直接在底下留言反擊：「你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的Dress Code要求嗎，蠢貨」。

柯震東反擊酸民。(圖／Threads)

