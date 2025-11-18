柯震東子弟兵咖啡廳打工賺房租 許莉廷大素顏被認成別人

【緯來新聞網】許莉廷是柯震東旗下的藝人，今（18日）出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會，飾演校園糾察隊的問題少女，與飾演怪咖、被霸凌的林毓家一起在校園賣藥賺錢。戲外，她被拍到去咖啡廳素顏打工，坦言為了賺房租，加上演員也需要生活經驗，一個月上工約10天。

林毓家在咖啡廳打工很開心。（圖／記者許方正攝）

打工被認出，許莉廷會先尷尬又不失禮貌地微笑，接著趕緊戴上口罩，也曾有客人把她誤認為其他藝人，她會順勢點頭「對啊、對啊」結束話題。平常到咖啡廳工作都是大素顏，偶爾遇到要求合照，仍會大方答應。



雖然當演員賺的錢比打工還多，但她很喜歡打工，「要讓自己有工作狀態才會有前進的感覺，閒下來會很緊張」。她認為打工賺錢可以拿來投資理財，不過提到像劇中角色有生意頭腦，她反而不認為自己可以，「我太容易隨波逐流、相信別人」。

林毓家獲得家人支持加入演藝圈。（圖／記者許方正攝）

許乃涵飾演許莉廷母親「姜芬芬」，透露有一場重頭戲，「女兒在旁哭的聲音實在太撕心裂肺，躺在地上的我，真的很怪罪這個角色怎麼可以這樣拋下女兒」，拍攝時一度因為太逼真的哭聲，鄰居還差點報警，許乃涵感性地說：「拍完真的很想好好抱抱莉廷。」。



回憶自己校園生活，她說：「我就是怪人，不會想依循群體意志，我為什麼要跟你們一群一起上廁所、成群結隊？」坦言屬於孤僻類型，但霸凌者會避開她，「可能我之前是游泳隊，看起來是個狠人、孔武有力」。可是到了大學念戲劇系，發現身邊同學個個怪咖，她笑說：「我相對是個正常的人，像個好學生一樣。」

許乃涵（右）和許莉廷飾演母女。（圖／記者許方正攝）

林毓家是男團「AcQUA源少年」成員，曾憑藉《橋頂少年》獲得金穗獎及桃園電影節最佳男演員獎。他分享，小時候看著熱愛舞蹈的奶奶，因緣際會也學習舞蹈，「家中對我影視工作支持到不行，爸媽覺得入行不要做壞事就好，還會跟朋友們炫耀，讓我很尷尬」。



他自認學業顧得還行「高中前基本都可以班排前十」，但坦言上過電視，在校園裡「難交到深交與能知心的朋友」。劇中，呂慕堯霸凌、呼林毓家巴掌，林毓家說：「人生第一次被打巴掌，打4、5次有！」呂慕堯表示：「我是真的認真在欺侮他，他真的很委屈。」



楊斯洰飾演迷戀怪力亂神、渴望被認同的「校園怪咖」，和過去角色差別很大，心情確實緊張。林毓家接著說：「我比較敏感一點，也相信有靈體這類東西。小時候很怕電影《金剛》怪獸，還會看著牆上的畫說有東西在裡面走路、很怕在圖裡面走出來。」公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》23日晚間10點公視頻道播出，並上架公視+平台。

舒偉傑（左）和許乃涵出席記者會。（圖／記者許方正攝）

