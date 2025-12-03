柯震東師妹爆熱戀中 對象是男團成員！經紀人認了

林毓家、許莉廷上月一起出席《晚安，瑪卡龍》媒體茶敘。（圖／公視提供）





23歲女星許莉廷是柯震東的師妹，近期與男團「AcQUA 源少年」成員林毓家合作《晚安，瑪卡龍》，兩人在上月18日還一同出席記者會，沒想到卻被拍到牽手約會的甜蜜畫面。對此，經紀人也回應了。

根據《CTWANT》報導，在記者會前，許莉廷與林毓家就被拍到進出男方家的畫面。除此之外，兩人在回家路上遇到林毓家的媽媽，她也趁兒子在停車之際與許莉廷小聊，似乎已經非常熟識。

對此，林毓家經紀人回應：「因拍戲互相認識的好友，年輕人正常交友，謝謝關心。」許莉廷經紀人則表示：「一起拍攝認識的好友，正在相處中，很謝謝關心，辛苦了。」



