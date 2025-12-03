柯震東師妹爆熱戀男團成員！深夜密會牽手逛街

柯震東師妹許莉廷與男團AcQUA源少年成員林毓家的戀情正式曝光。兩位年輕演員因合作公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》結緣，戲裡飾演校園純愛情侶，戲外也擦出愛的火花。

根據媒體報導，上月18日兩人出席宣傳記者會時，表面上刻意保持距離，林毓家站在許莉廷身旁時，雙手乖乖交疊，身體語言透露著特意避嫌。然而當晚特映會結束後，林毓家先與母親一同離開，許莉廷則和經紀人返回公司，直到晚上11點多，兩人才在林毓家住處碰面，進門前還小心翼翼觀察四周是否有人注意。

事實上，許莉廷早已多次進出林毓家住處。兩人被拍到手牽手逛超市採買生活用品，也曾共乘機車返家。更值得注意的是，林毓家母親會主動出來與許莉廷話家常，看著兩人大包小包的戰利品，顯示這段感情已獲得男方家人認可。

許莉廷與林毓家同為「北影非常新人」，首度合作的兩人自稱是「I人碰撞」。林毓家受訪時坦言：「我們本來是點頭之交，我實在太內向了。」他感謝導演安排表演課讓彼此熟悉。許莉廷則透露，大約到第二次排戲時，兩人在飲水機旁邊尷尬許久，最後由她主動開口破冰，從此展開互動。

23歲的許莉廷曾在影集《此時此刻》中飾演林心如少女時期，並入圍金鐘獎新人獎，空靈外型深受觀眾喜愛。林毓家則憑藉《橋頂少年》獲得金穗獎及桃園電影節最佳男演員獎。

對於戀情曝光，許莉廷經紀人回應：「兩人是拍戲認識的好朋友，正在相處中，謝謝關心。」林毓家經紀人則表示：「年輕人正常交友，謝謝關心。」雙方回應等同默認這段戀情。

