柯震東師妹許莉廷爆熱戀《原子》林毓家 因戲擦愛火！大方認了：相處中

林毓家（左）與許莉廷傳熱戀。劉耀勻攝

23歲許莉廷是柯震東經紀公司同門師妹，曾在《此時此刻》飾演林心如的少女時代受矚目，也曾入圍金鐘新人獎，近日新作公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》中，與小3歲的《原子少年》男團AcQUA源少年成員林毓家合作，爆出因戲生情，被拍到緊黏約會照。

根據《周刊王CTWANT》報導，《晚安，瑪卡龍》11月18日舉辦記者會，結束後許莉廷與林毓家各自與經紀人離開，分別時還對彼此露出曖昧笑容。晚間又在特映會上合體，一起工作一整天後，各自返家。

深夜甜蜜約會！許莉廷跟著林毓家回家

林毓家（左）、許莉廷因戲生情。劉耀勻攝

不過在記者會前，就已被拍到多次深夜約會，許莉廷還會跟著回林毓家的家，與對方家人也很熟。對於爆戀情，林毓家經紀人回應：「因拍戲互相認識的好友，年輕人正常交友，謝謝關心。」許莉廷經紀人則表示：「一起拍攝認識的好友，正在相處中，很謝謝關心，辛苦了。」都沒有否認交往。



