柯震東師妹遭爆姐弟戀！與20歲男神「牽手回家」 經紀人曝兩人關係

記者趙浩雲／台北報導

23歲的人氣新星許莉廷是柯震東師妹，最近在新劇《晚安，瑪卡龍》演出女主角，遭爆出與飾演男主角、AcQUA源少年的林毓家互動親密，近日遭週刊直擊兩人牽手出門，還與男方媽媽相當熟稔，對此許莉廷的經紀人也回應兩人關係。

根據《CTWANT》報導，許莉廷上個月18日被直擊與林毓家出席完《晚安，瑪卡龍》記者會之後，兩人先是分頭離開，但其實早在14日就被拍到兩人親密牽手，還一起騎車回到男生家裡，一起跟媽媽打招呼，林媽媽還貼心地幫小朋友們喬機車位，由此可見許莉廷已與林毓家的媽媽十分熟識。

許莉廷是柯震東師妹。（圖／公視提供）

至於兩人關係為何？許莉廷經紀人回應《三立新聞網》記者表示：「一起拍攝認識的好友，正在相處中，很謝謝關心，辛苦了」，並未正面否認兩人關係，不少粉絲也會十分期待兩人後續的發展。

