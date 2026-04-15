柯震東情史精彩！舒華成第8任緋聞女友 與李毓芬交往3年曾坦言「最感謝」原因曝光

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柯震東（右）曾與李毓芬有過3年戀情。翻攝IG @kaikaiko、@leeyufen

34歲的柯震東傳出與韓國女團i-dle台灣成員舒華秘戀1年半，攤開柯震東情史相當精彩，除了剛出道就認愛大12歲的蕭亞軒，與李毓芬3年戀情也受關注，曾與，緋聞史還包括安心亞、郭雪芙、峮峮、中國官三代千金程穎婕，而爆紅前曾與節目通告藝人黃慶宜交往，舒華成為他第8任緋聞女友。

提到李毓芬，柯震東曾坦言：「很感謝她。」因他在低潮時，李毓芬「態度一樣」，不過據傳分手原因，是李毓芬不滿柯震東把朋友看得比女友重要，且李毓芬也無法融入柯震東朋友圈。

郭雪芙漸行漸遠 安心亞夜店牽手稱朋友

柯震東（右）與蕭亞軒交往受關注。董孟航攝、翻攝蕭亞軒臉書

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曾與李毓芬是Dream Girls團員的郭雪芙，就在柯震東出事之後，漸行漸遠、緋聞破局。安心亞曾與柯震東在夜店爆牽手情，但互稱「朋友」否認戀情。此外，《鏡週刊》還報導，柯震東2018年曾追愛一名小他9歲的嫩妹Lillian，曾去對方家吃飯，等於見過家長，但似乎無疾而終。



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