柯震東手搭許瑋甯肩膀被酸「貴圈真亂」 穿搭網友也有意見！他怒回：蠢貨

柯震東參加許瑋甯、邱澤的婚禮，沒想到就連穿搭網友都有意見。（翻攝自柯震東IG）

鍵盤酸民的管轄範圍真的很寬！藝人柯震東上週參加好友邱澤、許瑋甯的婚禮，沒想到柯震東竟因為一張「手搭在新娘肩膀上」的照片，就被網友抓出來鞭：「界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂」。甚至還有其他酸民，連柯震東的穿搭都有意見，最後柯震東也不忍了，直嗆「蠢貨！」

網友酸柯震東，把手搭在新娘肩膀上，被網友酸，界線感薄弱。（翻攝自Threads）

日前，有網友在Threads上發文，截圖柯震東和許瑋甯、邱澤的合照，網友看到柯震東把手放在許瑋甯肩膀上，便發文：「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂。」對此，柯震東哭笑不得回應：「不是，你這篇留言有太多了吧」，最後再加上兩個遮嘴笑的表情符號。

網友就連柯震東的穿搭都有意見。（翻攝自Threads）

除了拍照姿勢網友有意見之外，就連穿搭網友也要管。柯震東在Threads上貼出他回嗆酸民的內容。只見有酸民在臉書留言：「喜事還穿黑。蠢貨」對此，柯震東豪不客氣回應，「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的dress code要求嗎？蠢貨。」柯震東還表示，自己已經很久沒使用Facebook了，「真療癒，限時分享，晚點刪。」

