柯震東拍九把刀《功夫》累到自備行軍床 戴立忍傻眼：我怎麼沒想到
電影《功夫》10日舉辦首映會，戴立忍爆料當時在基隆拍攝時遇到寒流，柯震東居然帶行軍床、被子到片場，有空就攤開床躺下補眠，「我怎麼沒想到可以這樣！他還問我要不要用，我說我躺下去就起不來了。」柯震東笑說，因為當時得知要拍很多天，所以把握時間休息。
近期八點檔拍攝時不慎讓替身演員受傷，引起各界檢討。《功夫》有不少動作戲，九把刀認為安全絕對是眾人的共識，並透露有讀者贊助按摩服務，當時片場無限次提供動作組以及演員按摩、做肌肉恢復，減少受傷的可能性。
難得拍攝動作戲的戴立忍分享，拍攝前打鬥練習長達兩個月，但實際拍攝場地不同，還要考量攝影、燈光等元素，更加複雜，「不過《功夫》做得很好，大家分工很細、都很有經驗，所以實際拍攝很順利。」只要拍攝前有充足準備，其實一切不用太擔心。
柯震東則因為動作戲累到每次休假肯定會乖乖待在家休息，曾因拍戲不慎受傷的他誇讚《功夫》每個環節都很注意安全，「大家都會為了安全著想，合理比追求極限更重要，因為意外就要停拍好幾個月，沒有妥協和馬虎。」
王淨前期給自己壓力有點大，希望唯一一場打戲看起來不要遜色太多，還特別私下自我訓練，「武術指導問我筋Q不Q，要我去惡補瑜伽，所以片中的下腰動作就相對來講簡單很多。」
劉冠廷飾演大反派「藍金」，戴立忍大讚劉冠廷的五官非常適合古裝扮相，古今皆宜，「我很少看到那麼帥的古裝男，脖子長、臉細、丹鳳眼，長得又帥，表演節奏又好。」讓劉冠廷害羞反誇非常開心榮幸可以跟前輩戴立忍一起演戲，因為對方是他表演路上的偶像。但劉冠廷格外羨慕其他演員肢體動作戲多，他在片中因特殊能力反而不用太費力。
《功夫》將於2月13日在台上映。
