柯震東拍《功夫》累到不出門 自備行軍椅睡片場

《功夫》10日首映會，主演劉冠廷（左起）、柯震東、王淨、戴立忍跟朱軒洋出席。（杜欣穎攝）

集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等卡司主演的《功夫》即將在13日上映，10日舉行首映會，包含出品人黃立成、導演九把刀帶著所有演員一同出席。而首映會前的媒體聯訪環節，談到近期有劇組替身人員拍片受重傷，柯震東表示，「要在合理條件內完成合理的事，比追求極限重要，《功夫》團隊所有考量都不馬乎，我自己也不妥協。」

這回有片中有不少動作戲，柯震動幾乎都自己來，他透露，「韓國動作組會知道我們極限在哪，他覺得演員做到這樣就可以，沒要求你要更多。」至於累不累？他笑回：「其實每一場都滿累，因為要套很多招，《功夫》是少數我休假只想待在家裡的電影。」

廣告 廣告

戴立忍也提到，拍這部戲時在基隆，當時非常冷，「我從凱凱（柯震東）那邊學到一個，他每次換鏡頭，就會鋪好長椅，還有被子躺在那邊。」 柯震東趕緊補充：「我知道要在那待很多天，就先準備行軍椅。」

《功夫》10日舉行首映會，出品人黃立成、九把刀出席。（杜欣穎攝）

飾演反派「藍金」的劉冠廷這次的長髮造型驚豔大家，九把刀笑說自己是藉這個機會趕快和劉冠廷合作：「我們拍攝時攝影組幾乎都是男生，很少看到他們看演員表現看得入迷。」戴立忍稱讚劉冠廷非常適合古裝，「演員適合古裝扮相很難得，古今皆宜！」劉冠廷坦言自己是第一次用這麼長的長髮造型，造型確實滿幫助我演這角色，連一旁王淨都笑說：「跟他對戲很像在拍不同的片。」

而王淨是片中唯一會功夫的女性角色，她坦言自己給了自己很大的壓力，事前因為希望打戲看起來不要遜色太多，還特別私下自我訓練，「我記得武術指導問我筋Ｑ不Ｑ，要我去惡補瑜伽，所以片中的下腰動作就相對來講簡單很多。」

更多中時新聞網報導

卓揆拒副署眷改條例 在野轟濫權

民眾捕獲九孔街頭寫春聯喊幸運

甜點職人私房課 發糕、費南雪輕鬆做起來