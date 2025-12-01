柯震東搭肩許瑋甯合照遭酸「貴圈真亂」 網笑：你還在裹小腳嗎？

柯震東拍照搭肩許瑋甯被網友酸。（圖／翻攝IG／柯震東）

藝人許瑋甯與邱澤日前在台北補辦婚禮，現場眾星雲集，星光熠熠。婚禮畫面陸續在社群平台曝光，其中一張柯震東與新婚夫妻合照因「搭肩」動作意外掀起網友熱議。有人在Threads平台發文，指控柯震東「界線感薄弱」，甚至批評演藝圈「貴圈真亂」，還釣出柯震東本人迴應。

該則貼文指出，柯震東在合照中手搭在已婚女方許瑋甯肩膀上，質疑這樣的肢體互動不夠避嫌，「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂」，該篇貼文引來3萬多人點讚，200多萬人點閱，甚至釣出柯震東本人現身留言區，僅以一句「不是，你這篇留言有太多了吧」幽默回應，成功化解緊張氛圍。

隨著當事人親自出面回應，留言串迅速歪樓，粉絲紛紛留言「我超沒邊界感」、「求搭肩照」、「下次換我」，甚至有人笑稱「已婚也可以，歡迎搭」。

不少網友也指出，從照片中可見許瑋甯與邱澤均神情自然，絲毫不顯尷尬，認為外界過度解讀才是問題所在，「新郎新娘沒意見，網友意見特別多」、「好友不搭肩是要搭捷運嗎」、「你還在裹小腳嗎」、「對啊，是不是喜歡邱澤」、「對啊！太沒邊界感了他應該喜歡邱澤吧」、「你那邊還來得及跟蔣中正說不要相信張學良」、「我也覺得，他一定對邱澤有意思」。

