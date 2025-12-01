柯震東搭許瑋甯肩也不行！參加婚禮狂被挑毛病 爆炸回嗆：蠢貨

【緯來新聞網】邱澤、許瑋甯上周補辦婚禮，星光熠熠的賓客名單，讓連日來的社群平台全是婚禮現場的漏網鏡頭。柯震東曬出分別與新人的合照，但因手都搭著對方的肩，有保守的網友發文批評他搭著已婚人士、新娘許瑋甯「界線感薄弱」，更酸言酸語「貴圈真亂」，身為社群土地公，柯震東跑去留言，結果吸引大批網友「求搭肩」。此外，他連穿全黑西裝去婚禮也被罵，但這回不忍，噴對方「蠢貨」。

柯震東和許瑋甯、邱澤分開合照，手的位置有人不滿意。（圖／翻攝柯震東IG）

柯震東相當活網，每回發文或是回覆網友留言都相當搞笑，沒想到許瑋甯和邱澤的婚禮也有他的事。只是因為搭著許瑋甯的肩，就被抨擊不懂得避嫌，但是他明明同樣搭著邱澤的肩，有力挺的網友幫嘴「他一定對邱澤有意思」，之後柯震東本人降臨：「不是，你這篇留言有太多了吧。」瞬間吸引網友繼續在底下搞笑留言，風向和原文大不同。

柯震東網上發言成為特色之一。（圖／翻攝柯震東IThreads）

此外，柯震東當天穿搭是黑色休閒西裝搭配白鞋，結果又有人看不爽留言「喜事還穿黑。蠢貨」，亂罵人攻擊就不行了，柯震東不忍了直球解決：「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨。」由於該片對答是在臉書的某則留言，為了不讓眾人漏新聞，柯震東熱心自行截圖放上地盤Threads，寫下：「好久沒用Facebook！真療癒，限時分享！晚點刪。」

